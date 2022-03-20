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Более 2 тыс. украинцев обратились с просьбой о международной защите, 648 – просят об убежище в Финляндии

20 мартa, 2022 воскресенье
14:13
беженцы из Украины

С 24 февраля более 3 тысяч украинских беженцев обратились за международной защитой и просьбами убежища в Финляндии

Об этом сообщают на сайте Schengenvisainfo.

С начала полномасштабного вторжения России 2395 граждан Украины обратились за международной защитой в Финляндию, а 648 человек подали прошение о предоставлении убежища. При необходимости Финляндия готова приютить еще больше украинских беженцев.

Согласно прессрелизу иммиграционной службы Финляндии, украинские беженцы могут получить временную защиту в скандинавской стране или где-нибудь в ЕС, учитывая чрезвычайные обстоятельства в Украине.

"Более двух миллионов человек покинули Украину. Хотя лишь часть из них прибыла в Финляндию, мы все еще наблюдаем увеличение количества украинцев, которые ищут международную защиту в Финляндии", – отметил директор отдела предоставления убежища Антти Лехтинен.

Правительство страны уже издало первые решения о разрешении на временное проживание для прибывших украинцев. Украинцы, которые получают временную защиту, могут работать и учиться в стране.

Также иммиграционная служба обустроила дополнительные места проживания украинских беженцев. Предлагают около 2000 квартир и 27 приемных пунктов, из которых семь предназначены для несовершеннолетних.

  • Напомним, Австралия будет выдавать гуманитарные визы для украинцев на срок до 3 лет.
  • Украинские студенты смогут продолжить обучение в Литве, Латвии, Эстонии.
  • Шотландия и Уэльс предлагают жилье для 4 тысяч украинских беженцев
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