Более 2 тыс. украинцев обратились с просьбой о международной защите, 648 – просят об убежище в Финляндии
С 24 февраля более 3 тысяч украинских беженцев обратились за международной защитой и просьбами убежища в Финляндии
Об этом сообщают на сайте Schengenvisainfo.
С начала полномасштабного вторжения России 2395 граждан Украины обратились за международной защитой в Финляндию, а 648 человек подали прошение о предоставлении убежища. При необходимости Финляндия готова приютить еще больше украинских беженцев.
Согласно прессрелизу иммиграционной службы Финляндии, украинские беженцы могут получить временную защиту в скандинавской стране или где-нибудь в ЕС, учитывая чрезвычайные обстоятельства в Украине.
"Более двух миллионов человек покинули Украину. Хотя лишь часть из них прибыла в Финляндию, мы все еще наблюдаем увеличение количества украинцев, которые ищут международную защиту в Финляндии", – отметил директор отдела предоставления убежища Антти Лехтинен.
Правительство страны уже издало первые решения о разрешении на временное проживание для прибывших украинцев. Украинцы, которые получают временную защиту, могут работать и учиться в стране.
Также иммиграционная служба обустроила дополнительные места проживания украинских беженцев. Предлагают около 2000 квартир и 27 приемных пунктов, из которых семь предназначены для несовершеннолетних.
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