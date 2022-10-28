Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .

Схроны обнаружили работники ГПСУ, СБУ и Нацполиции. В тайниках было более 2 тыс. патронов, тротил, электродетонаторы, ручная граната РГД-5, шашки и сигнальные ракеты.

"Теперь опасные "подарки" будут делать доброе дело", - отметили в Госпогранслужбе.