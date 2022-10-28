Более 2 тыс. патронов, тротил и электродетонаторы: на Черниговщине обнаружили хранилища боеприпасов
На Черниговщине обнаружили два схрона с патронами, тротилом, гранатой и электродетонаторами
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .
Схроны обнаружили работники ГПСУ, СБУ и Нацполиции. В тайниках было более 2 тыс. патронов, тротил, электродетонаторы, ручная граната РГД-5, шашки и сигнальные ракеты.
"Теперь опасные "подарки" будут делать доброе дело", - отметили в Госпогранслужбе.
- 9 августа в Черниговской области нашли хранилище боеприпасов россиян, в котором было более 1,6 тыс. патронов, гранаты, мины и подствольный гранатомет.
- 23 июля на Черниговщине обнаружили два тайника с российскими боеприпасами.
- 16 сентября на деоккупированном пограничном Черниговщине обнаружили два российских тайника с пластидом, патронами и минами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное