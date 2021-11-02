Более 2 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий в этом году поступили в украинские вузы
В Министерстве образования и науки сообщили, что во время вступительной кампании 2021 года из оккупированных Крыма и частей Донбасса в украинские вузы поступили более 2 тысяч абитуриентов
Об этом сообщает Радио Свобода .
"С начала работы образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", созданных в 2016 году, вдвое увеличилось количество поступающих с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса в украинские учреждения высшего образования: в текущем году на обучение было зачислено 2083 студента" , – говорится в сообщении.
В целях безопасности фамилии поступающих в рейтинговых списках и приказах о зачислении шифровались.
Самыми популярными среди соискателей стали такие специальности: право, менеджмент, медицина, компьютерные науки и инженерия программного обеспечения.
Нынешняя вступительная кампания продолжалась с 7 июня по 24 сентября.
- Напомним, абитуриенты с временно оккупированной территории Донбасса были вынуждены въезжать в Украину через территорию России, поскольку оккупанты не пропускали детей через линию разграничения.
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