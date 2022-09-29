Более 2 млн пачек сигарет, изъятых как вещественное доказательство, отдадут ВСУ

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины во время расследования уголовного производства в отношении одного из предприятий изъяли – как вещественные доказательства – более двух миллионов пачек сигарет, рыночная стоимость которых составляет около 130 миллионов гривен. Поскольку досудебное расследование показало, что состав преступления в действиях должностных лиц предприятия отсутствует, то уголовное производство было закрыто. А изъятые сигареты, которые не предназначены для реализации на территории Украины, но вполне пригодны для потребления по своим характеристикам, суд по ходатайству детективов Бюро экономической безопасности Украины и по согласованию с прокурорами Офиса генерального прокурора решил передать ВСУ. Представители предприятия против такого решения не возражали.

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