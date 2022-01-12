Более 2 млн грн ущерба бюджету: правоохранители направили в суд обвинение должностному лицу одесского порта

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.



Чиновнику следователи Следственного управления ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством областной прокуратуры объявили подозрение по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.



"Деяние обвиняемого считается повлекшим тяжкие последствия и в соответствии с действующим законодательством карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и штрафом от двухсот ппятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового", - говорится в сообщении.

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