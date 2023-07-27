Об этом сообщило ГБР

Среди арестованного имущества:

Земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области

Два дома в Одессе общей площадью более 420 кв.

Домовладение в Одессе площадью 78,5 га

Две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе

Автомобиль Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска

Автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска

Автомобиль Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска

Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года

Автомобиль Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска

Автомобиль Audi A6, 1999 года выпуска и т.д.

Как добавили в ГБР, родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу. В частности, при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное" остановили автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска. Как выяснили работники ГБР, авто зарегистрировано на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу экс-военкома.

Следствие имеет основания полагать, что автомобиль был приобретен противоправным путем. Авто изъяли.

Что известно о ситуации в Одесском ТЦК

В четверг, 22 июня начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" - "Батальон "Испания"".

По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению приобрели автомобили премиум-класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В начале декабря 2022 года подозреваемый, который был военным должностным лицом, отвечающим за мобилизацию в регионе, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин.

Во второй половине декабря 2022 года чиновник выехал за пределы страны. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Республике Молдова, Турция, на Сейшельских островах и в Королевстве Испания.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен". Впоследствии там заявили, что Борисов продолжит выполнять свои обязанности. Служебное расследование якобы не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно , что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК. Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

В НАПК заявили, что в течение трех месяцев планируют проверить образ жизни всего руководящего состава территориальных центров комплектования.

22 июля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику Одесского областного территориального центра комплектования Евгению Борисову в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Отмечалось, что в ходе досудебного расследования был собран огромный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также исследовались материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое выявило признаки незаконного обогащения более чем на 188 млн грн. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Президент Владимир Зеленский 22 июля заявил , что одним только увольнением эта история не должна была завершиться. ГБР и Офис генерального прокурора продолжали следственные и процессуальные действия. Он также пообещал, что все подробности, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно предоставят обществу.

В понедельник, 24 июля, в Киеве ГБР вместе с Офисом генерального прокурора задержали Евгения Борисова. После объявления подозрения он пытался скрыться от следствия. Для этого фигурант менял номера телефонов, автомобилей, свое местоположение и т.д.

25 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Евгению Борисову – его отправили под стражу на два месяца с правом внести залог в размере 150 миллионов гривен.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.