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Более 19 600 военных, 1946 ББМ, 732 танка и 157 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины

12 апреля, 2022 вторник
09:16
война с Россией

С начала полномасштабной войны против Украины потери войск РФ составили более 19 600 военных, 1946 ББМ, 732 танка и 157 самолетов

Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.

С 24 февраля по 12 апреля общие боевые потери российских оккупантов в частности составили:

  • личного состава – около 19600 человек,
  • танков ‒ 732 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1946 ед,
  • артиллерийских систем – 349 ед,
  • РСЗО - 111 ед,
  • средства ПВО - 63 ед,
  • самолетов – 157 ед,
  • вертолетов – 140 ед,
  • автомобильной техники - 1406 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 124.
  • Специальная техника – 25.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Генштаб напоминает, что данные уточняются. Поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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