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Более 19 600 военных, 1946 ББМ, 732 танка и 157 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины
С начала полномасштабной войны против Украины потери войск РФ составили более 19 600 военных, 1946 ББМ, 732 танка и 157 самолетов
Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.
С 24 февраля по 12 апреля общие боевые потери российских оккупантов в частности составили:
- личного состава – около 19600 человек,
- танков ‒ 732 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1946 ед,
- артиллерийских систем – 349 ед,
- РСЗО - 111 ед,
- средства ПВО - 63 ед,
- самолетов – 157 ед,
- вертолетов – 140 ед,
- автомобильной техники - 1406 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 124.
- Специальная техника – 25.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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