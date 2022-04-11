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Главная война с Россией Более 19 500 военных, 1923 ББМ, 725 танков и 154 самолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины

Более 19 500 военных, 1923 ББМ, 725 танков и 154 самолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины

11 апреля, 2022 понедельник
09:07
война с Россией

С начала полномасштабной войны против Украины потери войск РФ составили более 19 500 военных, 1923 ББМ, 725 танков и 154 самолета

Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.

По предварительным данным ВСУ, с 24 февраля по 11 апреля общие боевые потери российских оккупантов в частности составили:

  • личного состава – около 19500 человек,
  • танков - 725 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1923 ед,
  • артиллерийских систем – 347 ед,
  • РСЗО - 111 ед,
  • средства ПВО - 55 ед,
  • самолетов – 154 ед,
  • вертолетов – 137 ед,
  • автомобильной техники - 1387 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.
  • Специальная техника – 25.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
ВСУ напоминает, что данные уточняются из-за усложнения точных подсчетов высокой интенсивностью боевых действий.
 

 
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