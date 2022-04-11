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Более 19 500 военных, 1923 ББМ, 725 танков и 154 самолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины
С начала полномасштабной войны против Украины потери войск РФ составили более 19 500 военных, 1923 ББМ, 725 танков и 154 самолета
Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.
По предварительным данным ВСУ, с 24 февраля по 11 апреля общие боевые потери российских оккупантов в частности составили:
- личного состава – около 19500 человек,
- танков - 725 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1923 ед,
- артиллерийских систем – 347 ед,
- РСЗО - 111 ед,
- средства ПВО - 55 ед,
- самолетов – 154 ед,
- вертолетов – 137 ед,
- автомобильной техники - 1387 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.
- Специальная техника – 25.
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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