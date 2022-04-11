Более 19 500 военных, 1923 ББМ, 725 танков и 154 самолета: Генштаб ВСУ назвал потери РФ с начала полномасштабной войны против Украины

Об этом сообщает Генштаб ВС Украины.



По предварительным данным ВСУ, с 24 февраля по 11 апреля общие боевые потери российских оккупантов в частности составили:

личного состава – около 19500 человек,

танков - 725 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1923 ед,

артиллерийских систем – 347 ед,

РСЗО - 111 ед,

средства ПВО - 55 ед,

самолетов – 154 ед,

вертолетов – 137 ед,

автомобильной техники - 1387 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 119.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.





ВСУ напоминает, что данные уточняются из-за усложнения точных подсчетов высокой интенсивностью боевых действий.