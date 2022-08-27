Об этом сообщает Минобороны США.

В Пентагоне информируют, что ориентировочной датой завершения производства ЗРК является 23 августа 2024 года.

"Компания Raytheon Co., Тьюксбери, штат Массачусетс, получила контракт на сумму 182 295 333 долларов США на производство передовых ракетных систем "земля-воздух"", - говорится в сообщении.

Отметим, что 24 августа президент США объявил о новом пакете военной помощи на $3 млрд, который включает 6 дополнительных зенитно-ракетных систем NASAMS, контрбатарейные радары, дроны и сотни тысяч боеприпасов. Правда, тогда не сообщалось о сроках поставки.

Военный эксперт Сергей Згурец пояснил , что уже известно, что Украина получит 8 систем NASAMS и дополнительные 3 комплекса ПВО IRIS-T, что создает условия для формирования современной высокотехнологичной системы противовоздушной обороны нашей страны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb