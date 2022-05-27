Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Помощь на общую сумму 4 495 000 грн получили на вокзалах Львова и Днепра 1 842 переселенца, выезжавших из районов проведения боевых действий.

Схема получения этой помощи проста. Работники железной дороги собирают информацию о тех пассажирах эвакуационного поезда, которым необходима финансовая помощь. Эти данные передают работникам Укрпочты. И уже после выхода из поезда люди могут получить деньги на вокзале в специально оборудованном пункте. Сейчас такие пункты обналичивания обустроили только на железнодорожных вокзалах Львова и Днепра. В Минцифре обещают, что впоследствии список мест расширят.

Сумма пособия составляет 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью, 2000 грн – на каждого взрослого в возрасте от 18 лет.

О запуске такой услуги в Укрзализныци сообщили 20 мая. Первым городом, на вокзале которого оборудовали пункт выдачи помощи, стал Львов.

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