Более 1,8 тыс. переселенцев получили одноразовую помощь от государства на вокзалах Львова и Днепра
Переселенцы, выезжавшие эвакуационными поездами из районов боевых действий, смогли получить помощь наличными прямо на железнодорожных вокзалах
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Помощь на общую сумму 4 495 000 грн получили на вокзалах Львова и Днепра 1 842 переселенца, выезжавших из районов проведения боевых действий.
Схема получения этой помощи проста. Работники железной дороги собирают информацию о тех пассажирах эвакуационного поезда, которым необходима финансовая помощь. Эти данные передают работникам Укрпочты. И уже после выхода из поезда люди могут получить деньги на вокзале в специально оборудованном пункте. Сейчас такие пункты обналичивания обустроили только на железнодорожных вокзалах Львова и Днепра. В Минцифре обещают, что впоследствии список мест расширят.
Сумма пособия составляет 3000 грн на каждого ребенка или человека с инвалидностью, 2000 грн – на каждого взрослого в возрасте от 18 лет.
- О запуске такой услуги в Укрзализныци сообщили 20 мая. Первым городом, на вокзале которого оборудовали пункт выдачи помощи, стал Львов.
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