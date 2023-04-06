Лавров заявил о "горячей фазе войны" из США из-за поставок в Украину дальнобойного оружия
Более 17% людей на Земле страдают бесплодием, — ВОЗ
Приблизительно 17,5% взрослого населения Земли, а это почти каждый шестой человек, страдает бесплодием
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