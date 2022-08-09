Об этом информирует в телеграмме Государственная пограничная служба Украины .

Вблизи границы с Беларусью в Черниговской области пограничники вместе с полицией, взрывотехниками и кинологами обнаружили тайник оружия, которое покинули российские оккупанты во время ухода с наших территорий.

"В деревянном ящике нашли более 1600 патронов, противотанковые гранаты, подствольный гранатомет и противотанковые мины с взрывателями", - говорится в сообщении.

Кроме того, в хранилище обнаружили одежду военных вооруженных сил России.

После проверки оружия и боеприпасов их передадут ВСУ.

23 июля в Черниговской области обнаружили два тайника с российскими боеприпасами, которые передадут ВСУ.

13 апреля гвардейцы обнаружили схрон со 100 ящиками боеприпасов, который покинули российские кафиры в Киевской области.

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