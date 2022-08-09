Более 1,6 тыс. патронов, гранатомет, гранаты, мины: на Черниговщине нашли обустроенное оккупантами хранилище боеприпасов
На Черниговщине нашли хранилище боеприпасов рашистов, в котором было более 1,6 тыс. патронов, гранаты, мины и подствольный гранатомет
Об этом информирует в телеграмме Государственная пограничная служба Украины .
Вблизи границы с Беларусью в Черниговской области пограничники вместе с полицией, взрывотехниками и кинологами обнаружили тайник оружия, которое покинули российские оккупанты во время ухода с наших территорий.
"В деревянном ящике нашли более 1600 патронов, противотанковые гранаты, подствольный гранатомет и противотанковые мины с взрывателями", - говорится в сообщении.
Кроме того, в хранилище обнаружили одежду военных вооруженных сил России.
После проверки оружия и боеприпасов их передадут ВСУ.
- 23 июля в Черниговской области обнаружили два тайника с российскими боеприпасами, которые передадут ВСУ.
- 13 апреля гвардейцы обнаружили схрон со 100 ящиками боеприпасов, который покинули российские кафиры в Киевской области.
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