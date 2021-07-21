Более 1,6 млн прививок: в Украине за 20 дней июля вакцинировали больше людей, чем за июнь

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



За сутки 20 июля 2021, 100003 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 60587 человек полностью иммунизированы - 39416 человек.



В течение суток работали:



- 654 мобильные бригады,

- 1830 пунктов прививки;

- 69 центров вакцинации.



С начала прививочной кампании привито 2778377 человек, из них получили 1 дозу - 2778375 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1501291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4279666 прививок.



Более 1600000 прививок от коронавируса сделали в Украине за 20 дней июля. Минздрав отмечает, что это больше показатель, чем за весь июнь.

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