Более 1,6 млн прививок: в Украине за 20 дней июля вакцинировали больше людей, чем за июнь
За 20 дней июля в Украине сделали больше прививок от COVID-19, чем за весь июнь - более 1,6 млн
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки 20 июля 2021, 100003 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 60587 человек полностью иммунизированы - 39416 человек.
В течение суток работали:
- 654 мобильные бригады,
- 1830 пунктов прививки;
- 69 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 2778377 человек, из них получили 1 дозу - 2778375 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1501291 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4279666 прививок.
Более 1600000 прививок от коронавируса сделали в Украине за 20 дней июля. Минздрав отмечает, что это больше показатель, чем за весь июнь.
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