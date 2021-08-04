Более 150 тыс. украинцев за сутки привили от COVID-19
3 августа 153258 человек сделали прививки против коронавируса
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 89 892 человека, закончили вакцинацию - 63 366 человек.
4 августа работали: 943 бригады, 2612 пунктов прививки; 279 центров.
С начала кампании привито 3759405 человек полностью иммунизированы - 2151799 человек.
Всего сделано 5911202 прививки.
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