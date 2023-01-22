Более 150 населенных пунктов Херсона до сих пор без света, - ОВА
Более 150 городов и сел в Херсонской области до сих пор не имеют энергоснабжения, это произошло в результате ежедневных российских обстрелов
Об этом проинформировал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.
По состоянию на 22 января более 150 из 228 уволенных населенных пунктов Херсонщины до сих пор не имеют электроснабжения, причиной стали российские обстрелы.
"Но крайне необходимо, чтобы Херсоноблэнерго ускорило темпы ремонта электросетей: люди не должны оставаться без электроснабжения зимой. Доложил об этом Президенту Украины. В Херсон прибывает рабочая группа по решению этой проблемы", - подчеркнул председатель ОВА.
- Напомним, утром 22 января Генштаб сообщал , что за сутки захватчики снова обстреляли из всего спектра артиллерии Херсонщину, в частности: Белозерку, Днепровское, Янтарное, Берегово и Херсон.
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