Более 150 городов мира разорвали побратимские отношения с городами в России
Более 20 стран мира уже разорвали побратимские отношения с Россией
Об этом сообщает МИД Украины.
Решение о расторжении соглашений о побратимстве с городами РФ уже приняли города в Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Греции, Эстонии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Германии, Норвегии, Перу, Польши, Португалии, Словакии, Словении, США, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах.
"Еще десятки – на пути к этому, ведь в мире понимают, что не могу быть ни дружеских, ни братских отношений с Россией", – заявили в МИД.
Кроме того, Союз городов Балтии исключил из своего состава Санкт-Петербург и российский город Гатчин, приняв в союз украинский город Вивнянск (Львовщина).
- Напомним, Зеленский пригласил иностранный бизнес переходить из РФ в Украину и призвал приобщаться к восстановлению городов и отраслей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.75
Покупка 34.75Продажа 35.98
-
EUR
Покупка 36.58Продажа 38.26
- Актуальное
- Важное