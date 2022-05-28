Об этом сообщает МИД Украины.

Решение о расторжении соглашений о побратимстве с городами РФ уже приняли города в Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Греции, Эстонии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Германии, Норвегии, Перу, Польши, Португалии, Словакии, Словении, США, Финляндии, Чехии, Швеции, Нидерландах.

"Еще десятки – на пути к этому, ведь в мире понимают, что не могу быть ни дружеских, ни братских отношений с Россией", – заявили в МИД.

Кроме того, Союз городов Балтии исключил из своего состава Санкт-Петербург и российский город Гатчин, приняв в союз украинский город Вивнянск (Львовщина).

Напомним, Зеленский пригласил иностранный бизнес переходить из РФ в Украину и призвал приобщаться к восстановлению городов и отраслей.