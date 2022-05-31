Более 1,5 тысяч человек эвакуированы с временно оккупированных территорий Харьковщины

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграммах.

"Харьковщина. Более 1500 украинцев удалось эвакуировать с временно оккупированных территорий", – написал он.

По словам Синегубова, все эвакуированные находятся в безопасности. Среди них преимущественно женщины, дети, пожилые люди, лица с инвалидностью.

"Для всех организовали подвоз в зависимости от запросов эвакуированных, - автобусами довезли в логистические центры. Еще 16 человек удалось эвакуировать по железной дороге", - отметил председатель Харьковской ОВА.

Он заверил, что все эвакуированные обеспечены питанием, медицинской и психологической помощью.

"На месте анализируем потребности и запросы для принятия дальнейших логистических решений", – добавил Синегубов.

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