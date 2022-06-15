Более 15 тыс. миллионеров уедут из РФ уже в этом году, - CNN
Российские миллионеры массово покидают РФ после ее полномасштабного вторжения на территорию Украины
Об этом сообщает CNN.
По данным отчета компании Henley & Partners, помогающей богатым людям переехать за границу, ожидается, что в этом году Россию оставит втрое больше российских миллионеров, чем в 2019 году.
Из-за санкций со стороны Запада, которые влияют на так называемую российскую элиту в 2022 году более 15 тысяч состоятельных людей уедут из РФ. Это касается людей, имеющих активы более 1 миллиона долларов США.
По словам аналитика компании New World Wealth Эндрю Амойлса, собиравшего данные для исследования – Россия истощает миллионеров.
Также он отметил, что показатели миграции состоятельных людей очень важный признак здоровой экономики. Поэтому обычно подобная миграция происходит перед "большой разрухой страны".
- 11 июня Институт международных финансов опубликовал доклад, в котором указано, что экономика России откатится на 15 лет назад из-за санкций. При этом в 2023 году она упадет еще на 3 процента. Таким образом, результат 30-летних инвестиций в российскую экономику будет нивелирован.
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