Более 15 тыс. миллионеров уедут из РФ уже в этом году, - CNN

Об этом сообщает CNN.

По данным отчета компании Henley & Partners, помогающей богатым людям переехать за границу, ожидается, что в этом году Россию оставит втрое больше российских миллионеров, чем в 2019 году.

Из-за санкций со стороны Запада, которые влияют на так называемую российскую элиту в 2022 году более 15 тысяч состоятельных людей уедут из РФ. Это касается людей, имеющих активы более 1 миллиона долларов США.

По словам аналитика компании New World Wealth Эндрю Амойлса, собиравшего данные для исследования – Россия истощает миллионеров.

Также он отметил, что показатели миграции состоятельных людей очень важный признак здоровой экономики. Поэтому обычно подобная миграция происходит перед "большой разрухой страны".

11 июня Институт международных финансов опубликовал доклад, в котором указано, что экономика России откатится на 15 лет назад из-за санкций. При этом в 2023 году она упадет еще на 3 процента. Таким образом, результат 30-летних инвестиций в российскую экономику будет нивелирован.

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