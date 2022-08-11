Более 1,5 млрд евро для военной помощи Украине собрала конференция доноров в Копенгагене

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на заявление министра обороны Дании Мортена Бедскова.

По его словам, для военной помощи Украине удалось собрать более 1,5 млрд евро.

Известно, что в конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене участвовало более 20 стран.

Делегации представлены главами оборонных ведомств, заместителями или другими высокопоставленными представителями.

11 августа на конференции доноров в Копенгагене Зеленский попросил финансовую и вооруженную поддержку Украины и остановку экспорта в РФ. Он подчеркнул, что государство, которое блокирует это финансирование для Украины, не может иметь оправданий. Оно должно помнить, что оно – европейское государство и должно немедленно исправить эту проблему.

Кроме того, на донорской конференции Зеленский особо акцентировал на ядерном шантаже России, отметив, что для того, чтобы остановить террориста нужны не договоренности, а жесткие санкции против Росатома и всей атомной отрасли РФ.

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