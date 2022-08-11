Более 1,5 млрд евро для военной помощи Украине собрала конференция доноров в Копенгагене
Во время Конференции североевропейских союзников по поддержке Украины, которая проходила в Копенгагене 11 августа, было собрано более 1,5 млрд евро
Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на заявление министра обороны Дании Мортена Бедскова.
По его словам, для военной помощи Украине удалось собрать более 1,5 млрд евро.
Известно, что в конференции североевропейских союзников по поддержке Украины на уровне министров обороны в Копенгагене участвовало более 20 стран.
Делегации представлены главами оборонных ведомств, заместителями или другими высокопоставленными представителями.
- 11 августа на конференции доноров в Копенгагене Зеленский попросил финансовую и вооруженную поддержку Украины и остановку экспорта в РФ. Он подчеркнул, что государство, которое блокирует это финансирование для Украины, не может иметь оправданий. Оно должно помнить, что оно – европейское государство и должно немедленно исправить эту проблему.
- Кроме того, на донорской конференции Зеленский особо акцентировал на ядерном шантаже России, отметив, что для того, чтобы остановить террориста нужны не договоренности, а жесткие санкции против Росатома и всей атомной отрасли РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.85
Покупка 38.85Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.52Продажа 40.72
- Актуальное
- Важное