Более 15 катеров, вертолеты, морская пехота: в Румынии стартовали учения с участием ВМС Украины
В румынском городе Тулча торжественно открыли украинско-румынские учения "Риверлайн-2021"
Об этом сообщила пресс служба Военно-морских сил ВСУ.
"Формат мероприятия позволяет совместно отработать поставленные задачи с привлечением не только Военно-Морских Сил, но и подразделений Морской охраны ГПС Украины и Пограничной полиции Румынии. В течение обучения наши национальные тактические группы должны превратиться в один слаженный экипаж, работать совместно ради одной цели - повышение уровня региональной безопасности ", - отметил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа.
В учениях принимают участие более 15 катеров, вертолеты и подразделения морской пехоты Румынии и Украины, морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии, подразделения специального назначения.
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