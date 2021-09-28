Более 15 катеров, вертолеты, морская пехота: в Румынии стартовали учения с участием ВМС Украины

Об этом сообщила пресс служба Военно-морских сил ВСУ.

"Формат мероприятия позволяет совместно отработать поставленные задачи с привлечением не только Военно-Морских Сил, но и подразделений Морской охраны ГПС Украины и Пограничной полиции Румынии. В течение обучения наши национальные тактические группы должны превратиться в один слаженный экипаж, работать совместно ради одной цели - повышение уровня региональной безопасности ", - отметил командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа.

В учениях принимают участие более 15 катеров, вертолеты и подразделения морской пехоты Румынии и Украины, морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии, подразделения специального назначения.