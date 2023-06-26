Более 15% боевых машин Bradley были повреждены или уничтожены во время боевых действий в Украине, – NYT
Более 15% американских боевых машин пехоты Bradley, которые США передали Украине, были повреждены или уничтожены во время войны с российскими оккупантами
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
"Ожесточенное сопротивление нанесло удар по оружию Украины. В марте Соединенные Штаты поставили 113 боевых машин Bradley. По крайней мере, 17 из них — более 15 процентов — были повреждены или уничтожены во время боевых действий", - сообщает издание.
В Вашингтоне официальные лица в администрации Байдена публично призывают к терпению, хотя они частно озабочены тем, что начальный прогресс был медленным, отмечает СМИ.
Один высокопоставленный чиновник администрации Байдена в беседе с журналистами назвал результаты первых двух недель контрнаступления "трезвыми", добавив: "Они отстают от графика".
В то же время другой высокопоставленный военный чиновник США признал более медленный, чем ожидалось, темп операции, но добавил, что это не было неожиданным, учитывая мощную российскую оборону, и предостерег от того, чтобы делать какие-либо широкие выводы на основе начальных операций.
- Ранее россияне заявили о якобы уничтожении в Украине минимум семи основных боевых танков Leopard, однако 12 июня в минобороны Германии сказали, что не могут подтвердить распространенную оккупантами информацию.
- 13 июня министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставки большего количества танков Leopard 2. Впрочем, он отметил, что страна не может заменить каждый танк, выходящий из строя.
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