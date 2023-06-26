Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

"Ожесточенное сопротивление нанесло удар по оружию Украины. В марте Соединенные Штаты поставили 113 боевых машин Bradley. По крайней мере, 17 из них — более 15 процентов — были повреждены или уничтожены во время боевых действий", - сообщает издание.

В Вашингтоне официальные лица в администрации Байдена публично призывают к терпению, хотя они частно озабочены тем, что начальный прогресс был медленным, отмечает СМИ.

Один высокопоставленный чиновник администрации Байдена в беседе с журналистами назвал результаты первых двух недель контрнаступления "трезвыми", добавив: "Они отстают от графика".

В то же время другой высокопоставленный военный чиновник США признал более медленный, чем ожидалось, темп операции, но добавил, что это не было неожиданным, учитывая мощную российскую оборону, и предостерег от того, чтобы делать какие-либо широкие выводы на основе начальных операций.