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Война с Россией: хроника
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Более 140 тысяч украинцев вернулись домой с начала войны

6 мартa, 2022 воскресенье
16:45

С начала нападения России на Украину более 140 тысяч украинцев вернулись домой. Преимущественно вернулись мужчины призывного возраста, чтобы бороться с российскими оккупантами

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины

"Только западный участок государственной границы Украины пересекло более 1 млн 50 тыс. человек с начала российской агрессии", - говорится в сообщении.

Отмечают, что из них на выезд из страны направились более 900 тысяч человек – почти 764 тысячи граждан Украины и около 137 тысяч иностранцев. В то же время на въезд в Украину прибыло 143 тысячи наших соотечественников, 80% из них – мужчины. Заметим, что мужчины от 18 до 60 лет сейчас не могут выезжать из Украины. То есть уже вернувшиеся не будут иметь возможность выехать за границу до завершения войны.

"Также пограничниками обеспечен пропуск 2450 автомобилей с гуманитарной помощью, которая направлена из-за границы", – добавляют в сообщении.

  • Напомним, за 10 дней российско-украинской войны количество беженцев из Украины в соседние страны превысило 1,5 млн человек.
  • Добавим, ЕС выделяет €500 млн в помощь беженцам из Украины. Украинцы получили право на жительство в ЕС как минимум на год.
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