Более 140 тыс. украинцев привились от COVID-19 за сутки

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Первую дозу получили 85 787 человек закончили вакцинацию - 57 747 человек.



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28 июля работали: 812 мобильных бригад, 2787 пунктов; 384 центров вакцинации.



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С начала кампании привито 3350502 человека, завершили вакцинацию - 1874958 человек. Всего проведено 5225458 прививок.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, до 2021 года Украина должна получить более 47 млн доз вакцины от COVID-19