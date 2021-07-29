Более 140 тыс. украинцев привились от COVID-19 за сутки
28 июля 143534 человека в Украине вакцинировано против COVID-19
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Первую дозу получили 85 787 человек закончили вакцинацию - 57 747 человек.
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28 июля работали: 812 мобильных бригад, 2787 пунктов; 384 центров вакцинации.
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С начала кампании привито 3350502 человека, завершили вакцинацию - 1874958 человек. Всего проведено 5225458 прививок.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, до 2021 года Украина должна получить более 47 млн доз вакцины от COVID-19
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