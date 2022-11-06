Более 140 огневых задач: ВСУ на юге уничтожали живую силу и технику оккупантов
За сутки на южном направлении ВСУ выполнили 140 огневых задач, били по районам сосредоточения вражеской живой силы и техники
Об этом сообщает ОК "Юг".
В частности, самая активная работа велась по вражеским силам в Геройском и Раденске.
"Нашей штурмовой и армейской авиацией отработано по опорному пункту и району сосредоточение вражеских сил и средств в Баштанском и Бериславском районах, соответственно. А бомбардировщики и истребители работали по скоплению вражеской техники в районе Снигиревки, системах вражеской противовоздушной обороны", – добавляет ОК.
За сутки украинская армия на юге уничтожила 57 оккупантов, 2 танка, 2 крупнокалиберные гаубицы и 3 единицы автобронетехники, а также повредила одну пушку-гаубицу и 2 автомобиля.
- Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, а также был сбит 1 БПЛА "Мерлин".
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