Более 14 часов тревоги: оккупанты били по Никопольщине из "градов" и тяжелой артиллерии, есть повреждения
Войска РФ за сутки 14 декабря атаковали три общины Днепропетровщины из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии, зафиксировано не менее 40 снарядов
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Ночью и утром 15 декабря россияне били по Днепропетровщине: под поражением оказались 3 общины, сигнал воздушной тревоги звучал более 14 часов.
От "градов" и тяжелой артиллерии пострадали Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины, оккупанты запустили не менее 40 снарядов. По предварительным данным, люди не пострадали.
В Марганецкой общине враг попал в частные дома и хозяйственные постройки, также изуродован газопровод.
"В Красногригоревской и Мировской общинах последствия атак еще уточняются. Продолжается обследование пораженных территорий", - отметил Валентин Резниченко.
- Напомним, днем ранее оккупанты били по двум общинам Днепропетровщины: "градами", "ураганами" и тяжелой артиллерией были поражены частные дома, газопроводы и электросети.
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