Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Ночью и утром 15 декабря россияне били по Днепропетровщине: под поражением оказались 3 общины, сигнал воздушной тревоги звучал более 14 часов.

От "градов" и тяжелой артиллерии пострадали Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины, оккупанты запустили не менее 40 снарядов. По предварительным данным, люди не пострадали.

В Марганецкой общине враг попал в частные дома и хозяйственные постройки, также изуродован газопровод.

"В Красногригоревской и Мировской общинах последствия атак еще уточняются. Продолжается обследование пораженных территорий", - отметил Валентин Резниченко.

Напомним, днем ранее оккупанты били по двум общинам Днепропетровщины: "градами", "ураганами" и тяжелой артиллерией были поражены частные дома, газопроводы и электросети.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb