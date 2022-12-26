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Более 13 млн украинцев с начала войны получили гуманитарную помощь от международных организаций

26 декабря, 2022 понедельник
17:55
Экономика

Начиная с 24 февраля, 13,6 млн украинцев получили от международных организаций гуманитарную помощь, в основном продукты питания и предметы первой необходимости

Об этом сообщает Минреинтеграция.

"Сейчас в нашей стране работают 700 гуманитарных организаций, среди которых как международные агентства, так и местные неправительственные организации и благотворительные фонды. Это в 5 раз больше, чем 10 месяцев назад. Для более половины гуманитарных операторов основным направлением деятельности остается помощь пищевыми продуктами и обеспечение предметами первой потребности и средствами к существованию", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции отметили, что в начале войны агентства ООН и их партнеры оказали гуманитарную помощь на общую сумму более 3 млрд долларов США. Треть этих средств была выплачена в форме денежной помощи, которую получили более 5 миллионов украинцев.

  • Ранее в правительстве отчитались, что в 2022 году ООН предоставила Украине более $4,5 млрд гуманитарной помощи, парламент планирует привлечь средства на поддержку переселенцев, разминирование и восстановление.

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