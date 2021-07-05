Более 1200 военных из Украины, США, Польши и Литвы: Генштаб ВСУ анонсировал учения "Три меча", которые пройдут после "Си Бриз"
В Украине 17-30 июля пройдут многонациональные военные учения литовско-польско-украинской бригады им. Великого гетмана Константина Острожского "Три меча 2021"
Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
Учения будут проходить в Международном центре миротворчества и безопасности "Национальная академия сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного". В тренировках примут участие более 1200 военнослужащих и более 200 боевых машин из Украины, США, Литвы и Польши.
От Украины в учениях будет задействовано подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск ВСУ.
"Впервые эти учения будут проведены в Украине и являются продолжением партнерской программы международного военного сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной", - отметили в Генштабе ВСУ.
По замыслу организаторов, учениея "Три меча 202" призваны содействовать развитию и эффективному слаживанию подразделений стран-партнеров и улучшат взаимодействие между ВСУ и военными НАТО.
"Три меча 2021" - абсолютно новая линейка международных военных учений, которые призваны повышать уровень международного военного сотрудничества и готовности к действиям совместного военного подразделения стран Люблинского треугольника", - отметили в Генштабе ВСУ.
- Напомним, с 28 июня по 10 июля в Украине продолжаются самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения "Си Бриз-2021" .
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