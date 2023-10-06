Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Более 120 тыс. оккупантов, активизация артиллерии и продвижение ВСУ: Снегирев прокомментировал ситуацию на Купянско-Лиманском направлении
Эксклюзив

Более 120 тыс. оккупантов, активизация артиллерии и продвижение ВСУ: Снегирев прокомментировал ситуацию на Купянско-Лиманском направлении

6 октября, 2023 пятница
15:28
Война с Россией

Военный эксперт Дмитрий Снегирев прокомментировал ситуацию на Купянско-Лиманском направлении, в частности назвал самые горячие точки, в которых ведутся бои, и охарактеризовал продвижение Вооруженных Сил Украины

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

Активизация оккупантов на Купянско-Лиманском направлении

Эксперт отметил, что российская группировка насчитывает более 120 тыс. Он обратил внимание на то, что в то же время на Бахмутском направлении у оккупантов сосредоточено около 50 тыс. человек.

"Можем четко осознавать, что именно Купянско-Лиманское направление есть в приоритете у оккупантов и моменте прорыва украинской обороны. Сейчас тяжелые бои идут в районе Макеевки, есть тактические успехи у оккупантов и продвижение на несколько сотен метров, называем вещи своими именами", – отметил он.

Читайте также: РФ наращивает силы на Купянском направлении, - начальник службы связей с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого

Снегирев отметил, что в районе Синьковки, которая считалась традиционно одной из самых горячих точек на карте военных действий, есть наоборот тактические успехи ВСУ.

"Стоит говорить о том, что оккупанты попытались в районе Синьковки атаковать вдоль двух лесополос, но успешный характер встречных контратак ВСУ не позволил оккупантам приблизиться непосредственно к населенному пункту. Следует заметить, что ВСУ демонстрируют на этом отрезке фронта эффективный характер контрбатарейной борьбы и, соответственно, так называемый активный характер обороны. То есть, переходят от обороны к встречным контратакам, именно это дает возможность удержать ситуацию под контролем", - добавил эксперт.

Ситуация на Сватовском отрезке

"Если говорить о ситуации на Сватовском отрезке Купянского направления – тяжелые бои в районе Новоегоровки, оккупанты пытаются продавить оборону ВСУ и выйти на непосредственный контроль над господствующей высотой 190", - отметил Снегирев.

Он добавил, что российская армия ввела в бой 2 танковых батальона, что свидетельствует о значении для оккупантов этого направления.

"Но тем не менее в районе Новоегоровки есть тактические успехи ВСУ, и более того - украинским защитникам удалось деоккупировать примерно до 2 км² ранее оккупированных территорий", - рассказал он.

Читайте также: Удар РФ по селу Гроза на Харьковщине является напоминанием о настоящем характере российской войны. Колонка Виталия Портникова

Эксперт также добавил, что оккупанты дислоцировали в район Кременной вновь созданную 25-ю армию, общей численностью до 17 тыс. военных.

"Атаки оккупантов в районе Белогоровки пытаются восстановить утраченные позиции. На этом направлении успешно работают украинские средства поражения по тыловым базам накопления оккупантов, говорится об успешном характере боевых действий ВСУ по тыловым базам оккупантов в Кременной, Лисичанске и, соответственно, на Рубежном", - рассказал он.

Кроме этого, Снегирев отметил, что украинской армией был нанесен ряд ударов по местам сосредоточения личного состава и техники в районе Котовки.

"Это свидетельствует и о возможностях местного движения сопротивления, и об успешном характере действий ВСУ с помощью высокотехнических характеристик западных средств поражения, в первую очередь ствольной и реактивной артиллерии. Ситуация сложная, но ситуация контролируемая", - подчеркнул он.

Читайте также: В Информационном сопротивлении объяснили, как враг будет использовать 25-ю армию РФ

Также эксперт добавил, что у оккупантов высокая огневая активность, за прошедшие сутки на Купянском направлении до 600 артиллерийских ударов по позициям ВСУ. Это свидетельствует о том, что снарядного голода у агрессоров нет.

  • Сооснователь DeepState Роман Погорелый сказал , что на Лимано-Купянском направлении усилились обстрелы. В настоящее время россияне набирают новый ударный кулак, выбирая точку наступления.
  • 30 сентября, начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российская армия вновь возобновила штурмы на Лимано-Купянском направлении фронта, но успеха не имела и понесла потери.
  • Напомним, 5 октября российская армия ударила в кафе в селе Гроза Купянского района, в результате чего погибли 52 человека. Служба безопасности Украины ищет наводчика.
російська армія
Луганщина
военные силы Украины
Лисичанск
окупанти
Сватове
Рубежное
Харковщина
Военные новости
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Купянск
Читайте также:
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
4 октября, 2023 среда
Если российская ракета с ядерным двигателем "Буревестник" полетит, то враг получает собственный Чернобыль или Хиросиму, - Згурец
Алексей Арестович
4 октября, 2023 среда
Операция "прикрытие": нардеп Дунда намекнул на кого работает Арестович
6 октября, 2023 пятница
Испания дополнительно предоставит Украине шесть ЗРК Hawk
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.48
    Покупка 37.48
    Продажа 38.11
  • EUR
    Покупка 39.72
    Продажа 40.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
6 октября
14:58
Россияне повторно ударили по Херсону: пострадал один человек
14:50
УПЛ: расписание матчей и трансляций 10-го тура чемпионата Украины
14:47
ВР проголосовала за увеличение расходов на нужды обороны до 303 млрд грн
14:44
Обновлено
Reuters сообщило о подрыве турецкого судна на мине в Черном море. В ВМС Украины не подтверждают
14:30
Константин Жеваго
Гражданские права Константина Жеваго были нарушены, - адвокаты
14:24
Адвокаты Константина Жеваго заявляют о нарушении его гражданских прав
14:17
В Киеве вандалы повредили фотовыставку The War Is Not Over Yet, посвященную журналистам на войне
14:01
Обновлено
РФ ударила по гражданским объектам Харькова: погибли женщина и ребенок
13:51
Андрей Коболев
ВАКС внес изменения в меру пресечения экс-главе Нафтогазу Коболеву
13:47
Благодаря урожаю в Украине: в ООН улучшили прогноз мирового производства зерновых
13:45
ООН направила группу для расследования удара России по Грозе в Харьковскую область
13:28
OPINION
О трехчасовом выступлении Путина. Кратко
13:27
Ветер, дожди и прохладная погода: прогноз на выходные от Натальи Диденко
13:04
Обновлено
Украина вернула тела 64 павших военных
13:04
СБУ выманила из Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ
12:52
Россияне атаковали Волчанск на Харьковщине: пострадали 3 человека
12:50
Коломойский признал в суде, что имеет паспорта Израиля и Кипра
12:50
Заместителем главы Верховного Суда избрали Александра Мамалуя
12:48
электроэнергиия
В Украине обесточены почти 400 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме по состоянию на 6 октября
12:41
ДНР
В Донецкой области оккупанты "приговорили" к 24 годам заключения украинского военнопленного
12:12
Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади
11:43
Следком РФ выдвинул обвинение Махницкому и Парубию из-за объявления АТО в 2014 году
11:30
Союз кинематографистов Украины возглавил Сергей Борденюк
11:02
Под обстрелы в Харькове попали португальские журналисты
11:00
Обзор
Преступление против человечности: почему Россия так спешит проводить принудительную паспортизацию в ВОТ
10:54
Боеприпасы и запчасти: Швеция объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи
10:48
Обзор
Массовое убийство украинцев в Грозе, США в срочном порядке ищут путь помощи Украине, а Путин обостряет ядерную риторику. Акценты мировых СМИ 6 октября
10:46
В Одессе задержан мужчина, который заказал убийство владельца клиники и его жены
10:42
Из-за атаки РФ снова не работает пункт пропуска на границе с Румынией, поврежденный обстрелами в сентябре
10:29
Обновлено
Украина поставила на паузу жалобы в ВТО на три страны. Польша назвала это недостаточным шагом
10:28
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
В следующем году боеприпасов будет не хватать с обеих сторон, - Згурец
10:27
Инфографика
Курс валют на 6 октября: гривна укрепилась по отношению к евро
10:18
Разжигал религиозную рознь: СБУ сообщила новое подозрение митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП)
09:56
Пакистан просит нелегальных мигрантов покинуть страну до ноября, иначе их будет ждать депортация
09:55
Россияне за время полномасштабного вторжения убили уже 505 детей, - прокуроры
09:47
OPINION
Виталий Портников
Удар РФ по селу Гроза в Харьковской области является напоминанием о настоящем характере российской войны. Колонка Виталия Портникова
09:43
Обновлено
РФ обстреляла кафе в Харьковской области: количество жертв возросло до 52
09:18
Эксклюзив
Оккупантам придется сделать "жест доброй воли" в Бахмуте: военный Сазонов назвал условие
09:14
Германия должна отправить Taurus в Украину: Уоллес после удара РФ по Харьковщине
08:57
В Госдуме РФ планируют отменить ратификацию соглашения о запрете ядерных испытаний
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV