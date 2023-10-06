Более 120 тыс. оккупантов, активизация артиллерии и продвижение ВСУ: Снегирев прокомментировал ситуацию на Купянско-Лиманском направлении
Военный эксперт Дмитрий Снегирев прокомментировал ситуацию на Купянско-Лиманском направлении, в частности назвал самые горячие точки, в которых ведутся бои, и охарактеризовал продвижение Вооруженных Сил Украины
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
Активизация оккупантов на Купянско-Лиманском направлении
Эксперт отметил, что российская группировка насчитывает более 120 тыс. Он обратил внимание на то, что в то же время на Бахмутском направлении у оккупантов сосредоточено около 50 тыс. человек.
"Можем четко осознавать, что именно Купянско-Лиманское направление есть в приоритете у оккупантов и моменте прорыва украинской обороны. Сейчас тяжелые бои идут в районе Макеевки, есть тактические успехи у оккупантов и продвижение на несколько сотен метров, называем вещи своими именами", – отметил он.
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Снегирев отметил, что в районе Синьковки, которая считалась традиционно одной из самых горячих точек на карте военных действий, есть наоборот тактические успехи ВСУ.
"Стоит говорить о том, что оккупанты попытались в районе Синьковки атаковать вдоль двух лесополос, но успешный характер встречных контратак ВСУ не позволил оккупантам приблизиться непосредственно к населенному пункту. Следует заметить, что ВСУ демонстрируют на этом отрезке фронта эффективный характер контрбатарейной борьбы и, соответственно, так называемый активный характер обороны. То есть, переходят от обороны к встречным контратакам, именно это дает возможность удержать ситуацию под контролем", - добавил эксперт.
Ситуация на Сватовском отрезке
"Если говорить о ситуации на Сватовском отрезке Купянского направления – тяжелые бои в районе Новоегоровки, оккупанты пытаются продавить оборону ВСУ и выйти на непосредственный контроль над господствующей высотой 190", - отметил Снегирев.
Он добавил, что российская армия ввела в бой 2 танковых батальона, что свидетельствует о значении для оккупантов этого направления.
"Но тем не менее в районе Новоегоровки есть тактические успехи ВСУ, и более того - украинским защитникам удалось деоккупировать примерно до 2 км² ранее оккупированных территорий", - рассказал он.
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Эксперт также добавил, что оккупанты дислоцировали в район Кременной вновь созданную 25-ю армию, общей численностью до 17 тыс. военных.
"Атаки оккупантов в районе Белогоровки пытаются восстановить утраченные позиции. На этом направлении успешно работают украинские средства поражения по тыловым базам накопления оккупантов, говорится об успешном характере боевых действий ВСУ по тыловым базам оккупантов в Кременной, Лисичанске и, соответственно, на Рубежном", - рассказал он.
Кроме этого, Снегирев отметил, что украинской армией был нанесен ряд ударов по местам сосредоточения личного состава и техники в районе Котовки.
"Это свидетельствует и о возможностях местного движения сопротивления, и об успешном характере действий ВСУ с помощью высокотехнических характеристик западных средств поражения, в первую очередь ствольной и реактивной артиллерии. Ситуация сложная, но ситуация контролируемая", - подчеркнул он.
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Также эксперт добавил, что у оккупантов высокая огневая активность, за прошедшие сутки на Купянском направлении до 600 артиллерийских ударов по позициям ВСУ. Это свидетельствует о том, что снарядного голода у агрессоров нет.
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