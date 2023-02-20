Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Среди 27 человек, которым сообщили о подозрении, есть 2 высокопоставленных чиновника, 17 правоохранителей, в числе которых 2 прокурора и 1 следователь, 1 судья, 7 гражданских лиц.

"Среди них бывший заместитель Министра внутренних дел Украины, который, используя свое служебное положение, способствовал предоставлению работникам органов внутренних дел неразрешенных для использования в Украине специальных средств российского производства, и своими действиями обеспечил устранение препятствий для их применения, что привело к тяжелым последствиям", – говорится в сообщении.

По делам Майдана за год были получены разрешения суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении 26 подозреваемых, среди них 2 высокопоставленных должностных лица – бывшие президент Украины и заместитель Секретаря СНБО Украины, 14 правоохранителей, из которых 1 прокурор, а также 10 гражданских лиц.

В частности, такое разрешение получено в отношении бывшего начальника управления ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве, который организовал составление заведомо ложных официальных документов о якобы невыполнении требования об остановке активистами "Автомайдана", которые 29 декабря 2013 осуществляли автопробег в направлении резиденции экспрезидента Межгорье".

Отмечается, что на основании этих документов суды безосновательно привлекли к административной ответственности как участников автопробега, так и владельцев транспортных средств, вообще не участвовавших в нем.

За год 25 обвинительных актов в отношении 55 человек были доставлены в суд.

В частности, в суд направлен обвинительный акт в отношении бывших Министра внутренних дел Украины, его заместителя и директора Департамента материального обеспечения МВД Украины по факту превышения власти и служебных полномочий при поставке из РФ специальных средств – гранат нелетального действия, что повлекло тяжкие последствия.

Также направлен обвинительный акт в отношении пяти "титушек" по факту умышленного убийства журналиста Вячеслава Веремия.

В настоящее время прокуроры обеспечивают поддержание публичного обвинения по 128 судебным делам в отношении 254 человек. Прокурорами профильного Департамента осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в 51 уголовном производстве.

Отмечается, что всего за весь период расследований сообщено о подозрении 383 лицам. В суд направлено 165 обвинительных актов в отношении 301 человека. В законную силу вступили обвинительные приговоры в отношении 29 человек.

При процессуальном руководстве прокуроров территориальных органов прокуратуры поставлено в известность о подозрении 135 лиц. В суд направлено 105 обвинительных актов в отношении 118 человек. Законной силы обвинительные приговоры в отношении 26 человек.