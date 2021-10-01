Более 12 тыс. заражений коронавирусом зафиксировано в Украине в течение суток, 172 пациента умерли

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 30 сентября было зарегистрировано 12 034 новых случая COVID-19 (в том числе 1059 детей и 248 медработников), 172 человека погибли, 3264 пациенты выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 599 случаев;

Винницкая область - 200 случаев;

Волынская область - 325 случаев;

Днепропетровская область - 725 случаев;

Донецкая область - 745 случаев;

Житомирская область - 375 случаев;

Закарпатская область - 109 случаев;

Запорожская область - 770 случаев;

Ивано-Франковская область - 301 случай;

Киевская область - 413 случаев;

Кировоградская область - 73 случая;

Луганская область - 485 случаев;

Львовская область - 794 случая;

Николаевская область - 327 случаев;

Одесская область - 696 случаев;

Полтавская область - 342 случая;

Ровенская область - 445 случаев;

Сумская область - 454 случая;

Тернопольская область - 380 случаев;

Харьковская область - 1225 случаев;

Херсонская область - 479 случаев;

Хмельницкая область - 607 случаев;

Черкасская область - 409 случаев;

Черновицкая область - 566 случаев;

Черниговская область - 190 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях", - говорится в сообщении.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.