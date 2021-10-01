Более 12 тыс. заражений коронавирусом зафиксировано в Украине в течение суток, 172 пациента умерли
По состоянию на утро 1 октября в Украине зафиксировано 2435413 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 446 - летальные, 2258455 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 30 сентября было зарегистрировано 12 034 новых случая COVID-19 (в том числе 1059 детей и 248 медработников), 172 человека погибли, 3264 пациенты выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 599 случаев;
- Винницкая область - 200 случаев;
- Волынская область - 325 случаев;
- Днепропетровская область - 725 случаев;
- Донецкая область - 745 случаев;
- Житомирская область - 375 случаев;
- Закарпатская область - 109 случаев;
- Запорожская область - 770 случаев;
- Ивано-Франковская область - 301 случай;
- Киевская область - 413 случаев;
- Кировоградская область - 73 случая;
- Луганская область - 485 случаев;
- Львовская область - 794 случая;
- Николаевская область - 327 случаев;
- Одесская область - 696 случаев;
- Полтавская область - 342 случая;
- Ровенская область - 445 случаев;
- Сумская область - 454 случая;
- Тернопольская область - 380 случаев;
- Харьковская область - 1225 случаев;
- Херсонская область - 479 случаев;
- Хмельницкая область - 607 случаев;
- Черкасская область - 409 случаев;
- Черновицкая область - 566 случаев;
- Черниговская область - 190 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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