Более 12 часов тревоги: войска РФ ночью обстреляли Никополь
В ночь на 3 февраля вражеские войска в очередной раз били по Никополю, применив ствольную артиллерию
Об этом сообщили глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко в телеграме.
"Более 12 часов воздушной тревоги на Никопольщине из-за угрозы артиллерийского обстрела. Снова россияне не давали району и его жителям покоя", - написал Лукашук.
Ночью из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по Никополю. Евтушенко уточнил, что россияне применили именно ствольную артиллерию.
Обошлось без пострадавших, сейчас территория обстрела обследуется.
Другие районы Днепропетровщины в течение ночи вражеским атакам не подверглись.
- В ночь на 30 января вражеские войска вели огонь по поселку Червоногригорьевка Днепропетровской области, пострадали дома, также повреждена сеть электропередачи.
- Ночью на 31 января российские войска нанесли удары по Мировской громаде в Никопольском районе.
- Уже 2 февраля рашисты обстреляли город Никополь из тяжелой артиллерии.
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