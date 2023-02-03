Об этом сообщили глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко в телеграме.

"Более 12 часов воздушной тревоги на Никопольщине из-за угрозы артиллерийского обстрела. Снова россияне не давали району и его жителям покоя", - написал Лукашук.

Ночью из тяжелой артиллерии оккупанты ударили по Никополю. Евтушенко уточнил, что россияне применили именно ствольную артиллерию.

Обошлось без пострадавших, сейчас территория обстрела обследуется.

Другие районы Днепропетровщины в течение ночи вражеским атакам не подверглись.