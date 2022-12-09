Более 12 часов тревоги: Никопольщину ночью накрывали российские "грады", оборвана линия электропередачи
В ночь на 9 декабря на территории Никопольского района Днепропетровской области российские оккупанты били по населенным пунктам - оборвана линия электропередачи, повреждены дома
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
"Более 12 часов тревоги и обстрела трех общин", - пишет глава области.
Ночью 9 декабря российские захватчики били "градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району.
В частности, под прицел рашистов попали Мировская, Красногригорьевская и Никопольская общины.
"В Красногригорьевской общине избиты несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач", - написал Резниченко.
Все детали обстрелов выясняются.
Среди мирных жителей никто не пострадал.
"В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно", - добавил Резниченко.
- В ночь на 7 декабря россияне атаковали Никопольский район на Днепропетровщине, в результате чего повреждены дома и газопроводы.
- За ночь 8 декабря российские захватчики 7 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Под огнем РФ оказались три общины.
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