Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .

"Более 12 часов тревоги и обстрела трех общин", - пишет глава области.

Ночью 9 декабря российские захватчики били "градами" и тяжелой артиллерией по Никопольскому району.

В частности, под прицел рашистов попали Мировская, Красногригорьевская и Никопольская общины.

"В Красногригорьевской общине избиты несколько частных домов и гаражей, оборвана линия электропередач", - написал Резниченко.

Все детали обстрелов выясняются.

Среди мирных жителей никто не пострадал.

"В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно", - добавил Резниченко.

В ночь на 7 декабря россияне атаковали Никопольский район на Днепропетровщине, в результате чего повреждены дома и газопроводы.

За ночь 8 декабря российские захватчики 7 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Под огнем РФ оказались три общины.

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