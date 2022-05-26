Об этом пишет CNN.

На последних торгах Brent поднялся на 2,8% до $117,25 за баррель. Это самая высокая цена с 28 марта.

Инвесторы с тревогой следят за тем, как европейские чиновники пытаются достичь соглашения о поэтапном эмбарго на российскую нефть, шаг, еще больше приведший к торможению энергетических потоков.

"Цены на нефть продолжают расти, и трудно понять, как это остановить, если введут нефтяное эмбарго", – сказал СNN Мэтт Смит, ведущий нефтяной аналитик из аналитической компании Kpler.

Однако цены на нефть остаются значительно ниже недавнего пика в марте, после шока от вторжения России в Украину. В начале марта цена Brent достигла $139,13 за баррель, а американская нефть – вообще $130,50 за баррель.

Цены на горючее также удерживаются на рекордно высоком уровне, хотя и начали выравниваться. Средний показатель для обычного бензина в США вырос в четверг до нового рекорда в 4,60 доллара за галлон. Это на треть дороже, чем за день до вторжения России в Украину.

В конце марта американская пресса писала о намерении Байдена открыть стратегические резервы и заполнить 1% мирового спроса.

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