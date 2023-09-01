Более 110 тыс. захватчиков: в ВСУ рассказали, где РФ сосредоточила больше всего сил в Украине

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире Эспрессо.

"Сейчас идут достаточно тяжелые, интенсивные боевые действия по всей линии столкновения с противником в зоне ответственности Восточной группировки войск. На Лимано-Купянском направлении сейчас больше всего российских оккупационных войск – более 110 тыс.", – подчеркнул он.

В частности, враг концентрируется на направлении Новоегоровки. В течение 31 августа россияне вблизи нее нанесли девять авиаударов, провели восемь штурмов, а также 46 раз обстреляли обстрелянный населенный пункт.

Из семи уничтоженных на этом направлении вражеских танков шесть ликвидировали вблизи Новоегоровки.