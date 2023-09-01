Более 110 тыс. захватчиков: в ВСУ рассказали, где РФ сосредоточила больше всего сил в Украине
На Лимано-Купянском направлении РФ сосредоточила более 110 тыс. окупантов и сконцентрировала силы в направлении Новоегоровки
Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире Эспрессо.
"Сейчас идут достаточно тяжелые, интенсивные боевые действия по всей линии столкновения с противником в зоне ответственности Восточной группировки войск. На Лимано-Купянском направлении сейчас больше всего российских оккупационных войск – более 110 тыс.", – подчеркнул он.
В частности, враг концентрируется на направлении Новоегоровки. В течение 31 августа россияне вблизи нее нанесли девять авиаударов, провели восемь штурмов, а также 46 раз обстреляли обстрелянный населенный пункт.
Из семи уничтоженных на этом направлении вражеских танков шесть ликвидировали вблизи Новоегоровки.
- 9 августа ветеран российско-украинской войны майор запаса НГУ Алексей Гетьман отметил, что на Купянско-Лиманском направлении враг сосредоточил около 1000 танков и пытается прорвать украинскую оборону.
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