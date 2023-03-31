Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга.

Обучение украинских военных осуществляется международными усилиями в партнерстве с коалицией дружественных государств.

Начиная с апреля 2022 года, украинские защитники прослушали более 40 различных учебных программ по более чем 20 боевым системам, говорит он.

Райдер подчеркнул, что США продолжат подобные тренировки и будут тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы украинский народ получил необходимую оборонную помощь, в которой он нуждается для защиты страны и отражения российской агрессии.

"Мы решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько понадобится", - добавил генерал.

Ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ военнослужащий ВСУ Иван Тимочко в эфире Еспресо заявил, что от 80 до 100 тыс. украинских военнослужащих уже прошли обучение на полигонах стран-союзников. Но чтобы иметь преимущество над врагом, эту цифру, как минимум нужно удвоить.