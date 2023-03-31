Более 11 тысяч украинских военных тренируются за границей, - Пентагон
Сейчас более 11 тысяч украинских воинов проходят обучение за границей. В общей сложности к "тренировочной коалиции" украинских защитников присоединились 26 стран
Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга.
Обучение украинских военных осуществляется международными усилиями в партнерстве с коалицией дружественных государств.
Начиная с апреля 2022 года, украинские защитники прослушали более 40 различных учебных программ по более чем 20 боевым системам, говорит он.
Райдер подчеркнул, что США продолжат подобные тренировки и будут тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы украинский народ получил необходимую оборонную помощь, в которой он нуждается для защиты страны и отражения российской агрессии.
"Мы решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько понадобится", - добавил генерал.
Ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ военнослужащий ВСУ Иван Тимочко в эфире Еспресо заявил, что от 80 до 100 тыс. украинских военнослужащих уже прошли обучение на полигонах стран-союзников. Но чтобы иметь преимущество над врагом, эту цифру, как минимум нужно удвоить.
- В Украине будут работать над усовершенствованием мобилизационных мероприятий, чтобы больше не возникало ситуаций, когда с улицы отправляются сразу на фронт
- Также Верховная Рада работает над усовершенствованием законодательных оснований для вручения повесток, возможно, сообщения о необходимости появиться в центре комплектования будут отправлять в мессенджерах.
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