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Более 11 тысяч украинских военных тренируются за границей, - Пентагон

31 мартa, 2023 пятница
05:27
война с Россией

Сейчас более 11 тысяч украинских воинов проходят обучение за границей. В общей сложности к "тренировочной коалиции" украинских защитников присоединились 26 стран

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга.

Обучение украинских военных осуществляется международными усилиями в партнерстве с коалицией дружественных государств.

Начиная с апреля 2022 года, украинские защитники прослушали более 40 различных учебных программ по более чем 20 боевым системам, говорит он.

Райдер подчеркнул, что США продолжат подобные тренировки и будут тесно работать с союзниками и партнерами, чтобы украинский народ получил необходимую оборонную помощь, в которой он нуждается для защиты страны и отражения российской агрессии.

"Мы решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько понадобится", - добавил генерал.

Ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ военнослужащий ВСУ Иван Тимочко в эфире Еспресо заявил, что от 80 до 100 тыс. украинских военнослужащих уже прошли обучение на полигонах стран-союзников. Но чтобы иметь преимущество над врагом, эту цифру, как минимум нужно удвоить.

  • В Украине будут работать над усовершенствованием мобилизационных мероприятий, чтобы больше не возникало ситуаций, когда с улицы отправляются сразу на фронт
  • Также Верховная Рада работает над усовершенствованием законодательных оснований для вручения повесток, возможно, сообщения о необходимости появиться в центре комплектования будут отправлять в мессенджерах.
Мир
военные силы Украины
мобилизация
США
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