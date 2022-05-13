Более 11 тыс. производств и 8 тыс. прокуроров. В Офисе генпрокурора рассказали о расследовании военных преступлений России в Украине
Офис генпрокурора расследует более 11 тысяч вероятных военных преступлений со стороны России
Об этом сообщили CNN.
В ОГ отметили, что всего расследуется 11 239 вероятных военных преступлений российских солдат. Для этого привлечено около 8000 прокуроров по всей стране.
В Генеральной прокуратуре заявили, что подавляющее большинство преступлений связано с нарушением законов и обычаев войны.
- Сегодня, 13 мая, в Киеве начался суд над первым российским военным за убийство украинца. 21-летний командир отделения танковой дивизии Вадим Шишимарин обвиняется в убийстве безоружного мирного жителя Сумской области
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