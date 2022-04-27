Более $11 млн от Ferrexpo Константина Жеваго было выделено на гуманитарную и военную помощь, - вице-президент ФК "Ворскла"
Вице-президент ФК "Ворскла" Олег Лысак сообщил, что группа компаний Константина Жеваго выделила более $11 млн на гуманитарную и военную помощь
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
“Нужно поблагодарить группу компаний Ferrexpo и лично Константина Жеваго за их инициативу помогать людям и нашим Вооруженным Силам. С начала войны они заняли проактивную позицию и поставили достаточно большой объем гуманитарной помощи. Мы постоянно поддерживаем связь с руководством компаний Ferrexpo, чтобы удовлетворять нужды гуманитарных штабов Полтавщины, медиков и военных”, - рассказал Лысак.
Лисак отметил, что группы компаний Ferrexpo в первую очередь оказывают гуманитарную помощь внутриперемещенным лицам.
В первую очередь группа компаний Ferrexpo оказывает гуманитарную помощь внутренне перемещенным лицам. Были выделены средства на обеспечение жильем и питанием около 1300 внутриперемещенных лиц на базе в Горишних Плавнях. Также в первые недели войны было выделено $4 млн грн на автопарк для ВСУ и $7,5 млн исключительно на гуманитарную и медицинскую помощь”, - добавил Лисак.
- Ferrexpo Константина Жеваго увеличила финансирование гуманитарного фонда до 12,5 млн долларов США.
- Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Билановский ГОК) передали автомобили для гуманитарных нужд Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и территориальной обороны Украины (ТРО).
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