Более 1000 тонн боекомплектов и личный состав: в ОВА рассказали о потерях РФ на складах в Новой Каховке
В Новой Каховке от детонации складов Россия потеряли оккупантов и более 1000 тонн боекомплектов к реактивным системам залпового огня
Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета и воин ВСУ Сергей Хлань в эфире телеканала Freedom .
"На складах в Новой Каховке, которые детонировали практически до утра (12 июля, – ред.) и возгорания там были до обеда сегодняшнего дня, по предварительным данным, было размещено более 1000 тонн боекомплектов к РСЗО (реактивных систем залпового огня, – ред.) и более 50 машин с топливом были уничтожены и плюс личный состав", - подчеркнул он.
Сергей Хлань отметил, что россияне начали размещать свои склады подальше от линии фронта, думая, что в Каховке безопаснее, однако они ошиблись.
- Вечером 11 июля украинские военные уничтожили российский склад боеприпасов в Новой Каховке Херсонской области.
- По состоянию на утро 12 июля состав продолжал палаты и детонировать.
- 12 июля британский аналитик по обороне профессор Майкл Кларк. отметил, что состав уничтожили из HIMARS и это самое большое уничтожение оккупантов за всю войну.
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