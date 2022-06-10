Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В настоящее время деоккупировано более 1000 городов и поселков Украины. На прошлой неделе разминировано 4 населенных пункта. Всего более 370 населенных пунктов очищено от взрывоопасных предметов", - сказал он.

По его словам, в 445 населенных пунктах возобновили работу учреждения здравоохранения, а в более 450 населенных пунктах заработали учебные заведения. Также более 760 населенных пунктов восстановили услуги мобильной связи и интернета.

В Харьковской области восстановили газоснабжение для 5 000 семей. Также возобновляют поставки электричества и убирают города от завалов. В Сумской области до сих пор разбирают разрушение Ахтырской ТЭЦ. В Киевской области ремонтируют дорожную инфраструктуру. Возобновили работу 335 пригородных и междугородных автобусных маршрутов. В Черниговской области ГСЧС изъяли более 27 000 взрывоопасных предметов с начала боевых действий.

Также заместитель руководителя Офиса напомнил, что мины и снаряды могут находиться в дорожном покрытии.

"Призываем всех участников дорожного движения быть особенно осторожными. Об опасных предметах обязательно сообщать 101 или 102", – добавил Тимошенко.

Россия разрушила или повредила 20% телекоммуникационной инфраструктуры. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb