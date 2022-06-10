Более 1000 населенных пунктов освобождены от оккупантов, разминированы 370, - Офис президента
В Украине восстанавливают инфраструктуру после обстрелов захватчиков. В настоящее время освобождены более 1000 населенных пунктов. Также продолжаются работы по разминированию территорий, пиротехники изъяли взрывоопасные предметы в 370 городах и селах
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"В настоящее время деоккупировано более 1000 городов и поселков Украины. На прошлой неделе разминировано 4 населенных пункта. Всего более 370 населенных пунктов очищено от взрывоопасных предметов", - сказал он.
По его словам, в 445 населенных пунктах возобновили работу учреждения здравоохранения, а в более 450 населенных пунктах заработали учебные заведения. Также более 760 населенных пунктов восстановили услуги мобильной связи и интернета.
В Харьковской области восстановили газоснабжение для 5 000 семей. Также возобновляют поставки электричества и убирают города от завалов. В Сумской области до сих пор разбирают разрушение Ахтырской ТЭЦ. В Киевской области ремонтируют дорожную инфраструктуру. Возобновили работу 335 пригородных и междугородных автобусных маршрутов. В Черниговской области ГСЧС изъяли более 27 000 взрывоопасных предметов с начала боевых действий.
Также заместитель руководителя Офиса напомнил, что мины и снаряды могут находиться в дорожном покрытии.
"Призываем всех участников дорожного движения быть особенно осторожными. Об опасных предметах обязательно сообщать 101 или 102", – добавил Тимошенко.
- Россия разрушила или повредила 20% телекоммуникационной инфраструктуры. Об этом сообщили в Госспецсвязи.
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