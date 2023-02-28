Более 1000 мелитопольцев побывали в плену оккупантов, сотни остаются пленниками, - мэр Федоров

Об этом стало известно во вторник, 28 февраля, из его telegram-канала.

Федоров заявил, что оккупанты превратили Мелитополь в самую большую тюрьму Европы.

В частности, он добавил, что всех жителей лишили свободы слова и ограничили право передвижения, а "некоторых непосредственно сажают "на подвал":

за год более 1000 гражданских мелитопольцев побывали в плену у рашистов;

сотни из них продолжают быть узниками оккупантов;

десятки сидят за решеткой уже больше 6 месяцев, а некоторые – год;

некоторых гражданских содержат в Лефортовском СИЗО в Москве.

"Рашисты запугивают родственников, чтоб держали язык за зубами, но молчание может стоить здоровья и жизни похищенного человека", - говорится в сообщении.