Более 1000 мелитопольцев побывали в плену оккупантов, сотни остаются пленниками, - мэр Федоров
Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что более 1000 мелитопольцев побывали в плену оккупантов, сотни остаются пленниками
Об этом стало известно во вторник, 28 февраля, из его telegram-канала.
Федоров заявил, что оккупанты превратили Мелитополь в самую большую тюрьму Европы.
В частности, он добавил, что всех жителей лишили свободы слова и ограничили право передвижения, а "некоторых непосредственно сажают "на подвал":
- за год более 1000 гражданских мелитопольцев побывали в плену у рашистов;
- сотни из них продолжают быть узниками оккупантов;
- десятки сидят за решеткой уже больше 6 месяцев, а некоторые – год;
- некоторых гражданских содержат в Лефортовском СИЗО в Москве.
"Рашисты запугивают родственников, чтоб держали язык за зубами, но молчание может стоить здоровья и жизни похищенного человека", - говорится в сообщении.
- 21 февраля Иван Федоров, городской голова Мелитополя, отметил , что захватчики строят уже подземные города, например, в поселке Новониколаевка близ Мелитополя они зарывают в землю морские контейнеры.
- 23 февраля Генштаб сообщил , что оккупанты в Мелитополе планируют для детей со всего города так называемую "присягу в юнармию", а в Мариуполе, пользуясь гуманитарным кризисом, предлагают местным строить военные укрепления за еду.
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