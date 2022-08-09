Об этом сообщает Госпогранслуба.

Под вражеским огнем оказались 6 общин Сумской области, 3 общины на Харьковщине. Зафиксировано: более 100 взрывов артиллерийских снарядов и минометных мин; 25 приходов из РСЗО «Град» и 120-мм минометов.

Огонь открывали со стороны российских населенных пунктов Ломаковка, Бровничи, Кучеров, Зерново, Елизаветовка, Пороз, Безымено.

В результате разрыва вражеского снаряда от осколочного ранения в области шеи погибла местная жительница.

Напомним, аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал , что самыми активными участками фронта на сегодняшний день являются Бахмут, Авдеевка и Пески.

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