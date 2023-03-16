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Более 100 ведущих деятелей Европы призвали в июне начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

16 мартa, 2023 четверг
15:39
Украина

Известные европейские политики, ученые и деятели культуры направили совместное обращение к главам государств и правительств 27 стран Евросоюза с призывом начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне 2023 года

Письмо подписали 139 человек, сообщает "Европейская правда".

"Украинцы борются за свою и нашу свободу, и каждый день платят за это высокую цену в виде человеческих жизней и разрушения своей страны. В этом контексте мы считаем, что любая отсрочка со стороны стран ЕС официального открытия переговоров о вступлении после июня 2023 года была было бы неприемлемо с политической, человеческой и моральной точки зрения", - говорится в письме.

Авторы напомнили, что в июне 2022 года ЕС наконец предоставил Украине статус кандидата на вступление и это означало преодоление огромного сопротивления и опасений, длительно культивируемых российской "мягкой силой" на Западе.

"Сегодня есть все основания полагать, что силы, которые враждебно относятся к быстрому вступлению Украины в ЕС, снова заработали. Как иначе можно расценивать заявления президентки Еврокомиссии, которая, обращаясь к президенту Зеленскому, недавно сказала, что "между нынешним временем и этим светлым будущим может быть тяжелая дорога", - отмечается в обращении.

Авторы признают, что, несмотря на смелые реформы, уже проведенные в условиях вторжения, от которого она страдает, Украине нужно будет сделать больше для искоренения коррупции.

В то же время они отмечают, что ряд стран-членов ЕС до сих пор не предприняли никаких серьезных шагов для преследования собственных граждан, политически, интеллектуально или финансово коррумпированных российским режимом.

"Для того чтобы развеять любую двусмысленность, давайте четко определим, что речь идет не о создании преференциальных условий вступления для Украины, а, очень просто, о решении о начале переговоров. Таким образом, любые бюрократические аргументы, такие как необходимость дождаться отчета Комиссии, который должен быть обнародован осенью следующего года, политически неприемлемы", - говорится в письме.

  • Напомним, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в начале марта подчеркнул , что Украина должна начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году. И есть много стран, полностью поддерживающих членство украинцев в ЕС.
  • Зеленский после встречи с президентом Европарламента Мецолой во Львове 4 марта также отметил , что Украина стремится начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году.

Вступление в ЕС
война с Россией
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