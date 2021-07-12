Более 100 вакцин от коронавируса сейчас разрабатывают в мире, - ВОЗ

Об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумью Сваминатан, говорится в Twitter ВОЗ.

"У нас есть 105 вакцин-кандидатов на стадии разработки. Многие из них находятся на третьей фазе клинических испытаний", - заявила она.

В ВОЗ отметили, новые вакцины от коронавируса могут быть более эффективными, проще в хранении и применении.

"Необходимость в новых разработках и испытаниях (вакцин от коронавируса, - ред.) сохраняется, и мы должны поощрять всех тех, кто пытается их создать", - добавила Сваминатан.

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