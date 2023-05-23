Более 100 убитыми и столько же ранеными: Череватый назвал среднестатистический показатель ежедневных потерь российских войск в районе Бахмута
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал среднестатистический показатель ежедневных потерь российских войск в районе Бахмута, которых там воюет более 40 тысяч
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
"В районе Бахмута воюет свыше 40 тысяч российских войск, у них примерно 250 танков, до 300 артиллерийских орудий и до 150 РСЗО. Что касается потерь, вчера Джо Байден сказал о примерно 100 тысячах ранеными и убитыми. Перед тем контрадмирал Джон Кирби тоже говорил о потере. 100 тысяч, из которых, по его словам, 20 тысяч точно летальные жертвы. Наш министр обороны Алексей Резников называл потери в 70 тысяч, но, возможно, он говорил о меньшем участке. Все эти цифры абсолютно релевантны, учитывая их ежедневные потери" - отметил Череватый.
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Кроме того, он добавил, что ежедневные потери врага составляют более 100 убитыми и столько же ранеными.
"Цифра за последние сутки – 120 убитых и 144 раненых – это как раз среднестатистический показатель. Это речь о Бахмуте и окрестностях", - сказал он.
- Напомним, 20 мая главарь российского ПИК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила, что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
- В вечернем (20 мая) и утреннем (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город. Минобороны РФ заявило о взятии города в полночь 21 мая.
- 21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать россиян – врага в подконтрольной части города приходится обороняться. В тот же день командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сказал, что украинские воины продвигаются по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение. А спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул : украинские защитники в воскресенье продвинулись на около 200 метров на некоторых участках возле Бахмута. Кроме того, они продолжают удерживать юго-западный участок города.
- 22 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил , что ВСУ за сутки смогли еще больше продвинуться под Бахмутом - на расстояние от 200 до 400 метров.
- Утром 23 мая Генштаб ВСУ отчитывался, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. А бои за город Бахмут продолжаются .
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