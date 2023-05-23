Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"В районе Бахмута воюет свыше 40 тысяч российских войск, у них примерно 250 танков, до 300 артиллерийских орудий и до 150 РСЗО. Что касается потерь, вчера Джо Байден сказал о примерно 100 тысячах ранеными и убитыми. Перед тем контрадмирал Джон Кирби тоже говорил о потере. 100 тысяч, из которых, по его словам, 20 тысяч точно летальные жертвы. Наш министр обороны Алексей Резников называл потери в 70 тысяч, но, возможно, он говорил о меньшем участке. Все эти цифры абсолютно релевантны, учитывая их ежедневные потери" - отметил Череватый.

Читайте также: Для РФ ситуация в Бахмуте особенно уязвима, - ISW

Кроме того, он добавил, что ежедневные потери врага составляют более 100 убитыми и столько же ранеными.

"Цифра за последние сутки – 120 убитых и 144 раненых – это как раз среднестатистический показатель. Это речь о Бахмуте и окрестностях", - сказал он.