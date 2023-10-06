Более $100 тысяч: в Сингапуре подорожали сертификаты на право покупки авто

Об этом сообщает BBC.

Стоимость сертификата на право владения авто в Сингапуре подскочила до $106619. Этот сертификат обязателен для всех, кто хочет приобрести транспортное средство.

В Сингапуре была введена 10-летняя система сертификатов на право собственности (COE) в 1990 году как мера против пробок на дорогах. Сертификаты продаются на аукционах каждые две недели, а правительство контролирует их количество.

К примеру, новая стандартная Toyota Camry Hybrid стоит в Сингапуре около 250 000 сингапурских долларов, включающая стоимость сертификата соответствия и налоги. Это примерно в шесть раз дороже, чем в США.

Существуют разные типы сертификатов для меньших автомобилей, мотоциклов и коммерческих транспортных средств.

Количество новых COE зависит от того, сколько подержанных автомобилей будет выведено из эксплуатации.

Вместе с налогами и ввозными пошлинами эта система сделала Сингапур самой дорогой страной в мире для покупки автомобиля.

Таким образом правительство страны стремится поощрить жителей пользоваться системой общественного транспорта, которая признана одной из лучших в мире.

По состоянию на конец прошлого года, в Сингапуре с населением около 5,5 млн человек на дорогах насчитывалось чуть менее 1 млн частных автомобилей.