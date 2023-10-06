Более $100 тысяч: в Сингапуре подорожали сертификаты на право покупки авто
В Сингапуре дорожает стоимость сертификата на владение автомобилями и другими транспортными средствами – это привело к тому, что авто здесь самые дорогие в мире
Об этом сообщает BBC.
Стоимость сертификата на право владения авто в Сингапуре подскочила до $106619. Этот сертификат обязателен для всех, кто хочет приобрести транспортное средство.
В Сингапуре была введена 10-летняя система сертификатов на право собственности (COE) в 1990 году как мера против пробок на дорогах. Сертификаты продаются на аукционах каждые две недели, а правительство контролирует их количество.
К примеру, новая стандартная Toyota Camry Hybrid стоит в Сингапуре около 250 000 сингапурских долларов, включающая стоимость сертификата соответствия и налоги. Это примерно в шесть раз дороже, чем в США.
Существуют разные типы сертификатов для меньших автомобилей, мотоциклов и коммерческих транспортных средств.
Количество новых COE зависит от того, сколько подержанных автомобилей будет выведено из эксплуатации.
Вместе с налогами и ввозными пошлинами эта система сделала Сингапур самой дорогой страной в мире для покупки автомобиля.
Таким образом правительство страны стремится поощрить жителей пользоваться системой общественного транспорта, которая признана одной из лучших в мире.
По состоянию на конец прошлого года, в Сингапуре с населением около 5,5 млн человек на дорогах насчитывалось чуть менее 1 млн частных автомобилей.
- Напомним, в сентябре в Украине снизился спрос на новые автомобили.
- За восемь месяцев 2023 года количество автобусов и микробусов, приобретенных в Украине, увеличилось на 28% по сравнению с прошлым годом.
- С января по сентябрь 2023 украинцы приобрели 165,2 тыс. легковых авто, из них 77% были подержаны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное