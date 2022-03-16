Более 100 тысяч британцев предоставят жилье украинским беженцам, - Джонсон

Об этом сообщил премьер Великобритании Борис Джонсон.



"Это фантастически, что более 100 000 человек и организаций проявили свою заинтересованность в поддержке украинцев, которые бегут от войны по программе Дом для Украины. Спасибо всем по всей стране, кто до сих пор предложил свою помощь", - написал Джонсон в своем Twitter.

Напомним, министр транспорта Великобритании Грант Шаппс и актер Бенедикт Камбербетч сказали о готовности принять беженцев из Украины у себя дома.

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Программа "Дом для Украины" предусматривает, что Британия будет платить людям 350 фунтов стерлингов в месяц, если они смогут предложить беженцам, по крайней мере, отдельную комнату или отдельное жилье. Они не ожидают, что они обеспечат еду и расходы на проживание, но они могут предложить это.