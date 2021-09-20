Более 100 тыс. жителей ОРДЛО принудительно вывезли на территорию РФ для участия в выборах в Госдуму, - правозащитник

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Эспрессо. TV.



"Жителей ОРДЛО принудительно вывозят на территорию Российской Федерации для голосования на выборах в Государственную Думу РФ. Для информационной пропаганды РФ были созданы кадры. В частности, в "ДНР" и "ЛНР" есть активисты, которые с улыбкой на лице позировали для камер на фоне новых автобусов. Обычных же людей перевозили не в комфортабельных автобусах, а в "стандартах", или в электричках," - рассказал Лисянский



Лисянский заметил, что информация о 150 тыс. жителей ОРДЛО, принявших участие в выборах в Государственную Думу России, является некорректной



"150 тыс. жителей ОРДЛО приняли участие в онлайн голосовании выборов в Государственную Думу РФ, а около 100 тыс. вывезли на территорию России для голосования на участках. То есть, имеем цифру в 250 тысяч человек. Это показывает сам факт преступления Российской Федерации против граждан Украины", - добавил Лисянский



Лисянский уверен, что государство не делает максимальные усилия, чтобы остановить паспортизацию. По его словам, на международной арене нужно акцентировать внимание на том, что это преступление против демократии и прав человека.

Напомним, по данным официальных экзит-полов на голосовании в Госдуму в РФ побеждает правящая партия "Единая Россия" , которая набирает 45,2% голосов

18 сентября стало известно, что жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей свозят в Ростовскую область и раздают им российские паспорта непосредственно перед голосованием на "выборах" в Госдуму РФ.

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Украина разрешила открыть участки для голосования на "выборах" в Госдуму в консульствах и посольстве РФ, поскольку придерживается своих международных обязательств.