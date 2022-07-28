Более 100 тыс. украинцев приехали в Британию с начала полномасштабной войны

Об этом пишет Reuters .

По данным правительства, по состоянию на 26 июля Британия получила 198 200 заявок по двум украинским визовым схемам, всего выдано 166 200 виз. 104 тысячи украинцев прибыли в Британию до 25 июля.

В стране действуют две визовые схемы для украинцев. Одна - для родственников уже находящихся в Британии семей. Другая - позволяет британцам предлагать жилье для жителей Украины.

Правительство заявило, что процесс теперь полностью цифровой и планирует обрабатывать заявки в течение 48 часов. Детям младше 18 лет теперь также будет разрешено подавать заявление на приезд в Британию без родителей или опекунов, если у них есть доказательства согласия родителей.

Издание сообщает, что Британия предоставляет приоритет украинским визам, что привело к задержкам в оформлении рабочих и учебных виз для многих заявителей из других стран.

По данным Организации Объединенных Наций, по состоянию на 26 июля в Европе было зарегистрировано почти 6,2 миллиона беженцев из Украины, более половины из которых подали заявки на получение временного вида на жительство. Только в Польше зарегистрировано более 1,2 миллиона украинцев.

Английский футбольный клуб "Эвертон" сотрудничает с местными властями, чтобы раздать бесплатные билеты украинским беженцам на предстоящий благотворительный матч против киевского "Динамо".

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