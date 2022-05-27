Более 100 тыс. украинок трудоустроились в Польше с начала полномасштабной войны
С начала войны границу с Польшей пересекли почти 3,2 миллиона человек. От 1,5 до 2 миллионов остались в Польше, а 120 000 трудоустроились, в основном в сфере услуг и на сезонной работе
Об этом пишет The First News.
Издание сообщает, что среди прибывающих в Польшу беженцев около 75% – женщины. Почти половина работают неквалифицированной рабочей силой, еще 18% работают в офисе или другой специализированной работе, 14% — в промышленном или ремесленном производстве, 11% — в сфере продаж и обслуживания, а еще 10% — операторами и монтажниками.
"Первое изменение, которое мы замечаем – это изменение гендерной структуры потенциальных работников из Украины. До войны 70% составляли мужчины, нашедшие работу преимущественно в строительстве, логистике и промышленности. Сейчас это преимущественно женщины, которые заполнят вакансии, возникшие в этих отраслях после ухода украинских мужчин", – говорит Йоланта Шидловская, президент правления Гданского фонда развития менеджмента.
Елена Злагоднюк приехала в Польшу в феврале. Она бухгалтер по профессии. В Украине она зарабатывала около 270 долларов в месяц. Рассказывает, что найти подобную работу в Польше было тяжело.
Ее дочь Марьяна, работающая в сфере маркетинга и живущая в польской столице с 2012 года, сказала: "Инфляция, обесценивание валюты и прочее означают, что она будет покупать меньше, чем до начала войны".
Елена добавила: "Некоторые работы очень черные и платят очень мало. Мы слышали, что одна ферма платила 5 злотых (1,10 евро) в час за сбор грибов. И не все хотят или вынуждены выполнять черную работу, особенно после 25 лет определенной специализированной профессии".
- Польша вынудила 700 украинских беженцев вернуть социальные выплаты.
- С начала лета Польша сокращает для поездок выдачу бесплатных билетов украинцам. С 1 июня пассажиры из Украины могут ехать бесплатно только на маршрутах из и в города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.81
Покупка 34.81Продажа 35.93
-
EUR
Покупка 36.69Продажа 38.22
- Актуальное
- Важное