Более 100 тыс. украинок трудоустроились в Польше с начала полномасштабной войны

Об этом пишет The First News.

Издание сообщает, что среди прибывающих в Польшу беженцев около 75% – женщины. Почти половина работают неквалифицированной рабочей силой, еще 18% работают в офисе или другой специализированной работе, 14% — в промышленном или ремесленном производстве, 11% — в сфере продаж и обслуживания, а еще 10% — операторами и монтажниками.

"Первое изменение, которое мы замечаем – это изменение гендерной структуры потенциальных работников из Украины. До войны 70% составляли мужчины, нашедшие работу преимущественно в строительстве, логистике и промышленности. Сейчас это преимущественно женщины, которые заполнят вакансии, возникшие в этих отраслях после ухода украинских мужчин", – говорит Йоланта Шидловская, президент правления Гданского фонда развития менеджмента.

Елена Злагоднюк приехала в Польшу в феврале. Она бухгалтер по профессии. В Украине она зарабатывала около 270 долларов в месяц. Рассказывает, что найти подобную работу в Польше было тяжело.

Ее дочь Марьяна, работающая в сфере маркетинга и живущая в польской столице с 2012 года, сказала: "Инфляция, обесценивание валюты и прочее означают, что она будет покупать меньше, чем до начала войны".

Елена добавила: "Некоторые работы очень черные и платят очень мало. Мы слышали, что одна ферма платила 5 злотых (1,10 евро) в час за сбор грибов. И не все хотят или вынуждены выполнять черную работу, особенно после 25 лет определенной специализированной профессии".

Польша вынудила 700 украинских беженцев вернуть социальные выплаты.

С начала лета Польша сокращает для поездок выдачу бесплатных билетов украинцам. С 1 июня пассажиры из Украины могут ехать бесплатно только на маршрутах из и в города: Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешев, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

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