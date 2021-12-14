Более 100 тыс. граждан просрочили введение второй дозы COVID-прививки

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.



"Сейчас долг каждого человека - это защитить себя и родных, сделав прививку. Вместе с тем около 110 тысяч украинцев просрочили вторую дозу антиковидной вакцины. Именно поэтому призываю каждого прийти и наверстать пропущенную дозу", - подчеркнул он.



Игорь Кузин напомнил минимальные промежутки между дозами вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14, Oxford/AstraZeneca – 28.



В Минздраве добавили, что информация из электронной медицинской системы Украины за август - октябрь доказывает, что невакцинированные граждане имеют в пять раз более высокий риск госпиталя и в девять раз большую вероятность смерти от коронавируса, чем люди, сделавшие прививки.

Напомним, в Минздраве сообщили , что пациенты с ВИЧ, онкозаболеваниями и рядом иммунодефицитных состояний смогут получить дополнительную прививку против COVID-19 через 28-90 дней после второй дозы COVID-вакцины.

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